El Gobierno nacional pide gastar $12.000 millones

La posible modificación de la boleta de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de Espert, tiene un alto costo económico y logístico. El Ministerio de Interior le informó a la Justicia Electoral que la reimpresión de la totalidad de las boletas de ese distrito implicaría un gasto aproximado de $12.169.655.000.

Se trata de un monto que equivale a 174.000 bonos que se le paga a los jubilados ($70.000) y que no tienen actualización desde marzo de 2024.

“Nosotros fuimos muy cuidadosos en el manejo de los fondos públicos para el proceso electoral y eso nos llevó a tener un ahorro de $15.500 millones respecto de la previsión presupuestaria. Eso está disponible”, expresó el ministro Lisandro Catalán a la prensa tras su audiencia con el titular del Juzgado Federal Electoral, Alejo Ramos Padilla.

Al mismo tiempo, agregó: “La reimpresión en términos de tiempo es factible. Pero la decisión depende de la Justicia y vamos a acatar la orden”.

Todos se oponen

Durante la mañana del miércoles la Junta Nacional Electoral realizó una audiencia para escuchar las posiciones de cada una de las fuerzas políticas y la del ministro Catalán, además de las autoridades del Correo Argentino. El encuentro, que duró unas tres horas, tenía como objetivo saber debatir la posibilidad de reimprimir las boletas de LLA.

Por un lado, los 14 partidos políticos restantes rechazaron la posibilidad de reimpresión.

Por otro lado, está en juego otro factor importante: la complejidad administrativa propia del proceso electoral. Reimprimir las boletas implicaría volver al 20 de septiembre (fecha en que comenzó la impresión por primera vez) y desde allí al presente no dan la cantidad de días para llegar a los comicios del 26 de octubre con las nuevas boletas entregadas en los más de 40.000 establecimientos de la provincia de Buenos Aires.

Lo cierto es que el Código Nacional Electoral no favorece al partido libertario dado que en su artículo 63 establece que los plazos para presentar impugnaciones deben ser con “una antelación no menor a 60 días corridos de la realización del acto eleccionario”.

Todo indica que no se aprobará la reimpresión. Se espera que la Justicia defina este jueves.