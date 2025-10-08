Machado será finalmente extraditado

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) habilitó la extradición a Estados Unidos de Federido “Fred” Machado, el empresario investigado por narcotráfico y que confesó haber entregado dinero al diputado José Luis Espert.

“Se confirma la sentencia apelada en cuanto declaró procedente la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos de América para ser sometido a proceso por los cargos uno, dos, tres, cuatro y siete de la Quinta Acusación de Reemplazo de fecha 5 de mayo de 2021”, resolvió el máximo tribunal.

Tras esta disposición, Machado fue detenido por la Policía Federal Argentina en su casa de Viedma para proceder a su arresto y posterior traslado al juzgado.

Ahora, la última instancia para concretar la extradición es la firma de Javier Milei. En este sentido, la Oficina del Presidente informó a través de sus redes sociales que el Presidente instruyó a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete a ejecutar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para concretar la medida judicial conforme a lo previsto por la ley.

El Gobierno reafirmó además “el compromiso de la República Argentina con la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado”, con el objetivo de “desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional”.