La Libertad Avanza pidió la reimpresión de boletas

Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) oficializó ante la Justicia el pedido para instrumentar el cambio de candidato. Además, solicitaron reimprimir las boletas electorales que se utilizarán el domingo 26 de octubre.

Pese a las solicitudes formales, la última palabra la tiene el juzgado electoral a cargo del juez de competencia Alejo Ramos Padilla. Lo cierto es que el Código Nacional Electoral no parece favorecer a la administración libertaria dado que en su artículo 63, establece que los plazos para presentar impugnaciones deben ser con “una antelación no menor a sesenta (60) días corridos de la realización del acto eleccionario”.

La definición de Francos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no puso reparos en que LLA afronte el costo de la reimpresión de las boletas. “El juez verá si dan los plazos para reimprimir boletas diferentes. Hay una parte impresa y una parte que no. Si dieran los tiempos, porque el proceso no es solo la impresión sino un cronograma de armar las bolsas, que vayan a la Justicia, es un proceso complicado”, explicó en Radio Mitre.

A su vez, el funcionario sostuvo que “tendrá que ver el juez cómo se procede; si el juez dice que tiene que pagarlo LLA, tendrá que pagarlo LLA”.

No obstante, admitió que el partido no cuenta con el dinero pero deberá desembolsar la suma, a través de “apoyos y donaciones”.

El pedido de la oposición

Tanto desde Fuerza Patria como otros sectores de la oposición exigieron que el costo de reimpresión de las boletas recaiga en el partido libertario y no en el Estado.

“No con la nuestra. Presentamos un proyecto para que -en caso de tener que re imprimir las Boletas bonaerenses a partir de la renuncia de Espert- el costo resultante lo afronte La Libertad Avanza. Que sostener a un candidato inhábil moralmente no nos cueste recursos a todos”, informó en su cuenta de X el actual diputado de Encuentro Federal y candidato a senador en CABA, Esteban Paulón.

Por su parte, Jorge Taiana, el primer candidato del peronismo en provincia de Buenos Aires, calculó en $15 mil millones el costo de reimprimir las boletas de LLA, “que es el dinero que se necesita para financiar al Garrahan”.