Legislatura bonaerense: buscan reformar la Ley de Consejos Escolares

La diputada bonaerense del bloque UCR + Cambio Federal, Natalia Dziakowski, presentó un proyecto para modificar la Ley de Consejos Escolares (N°10.589), con el fin de modernizar su estructura y mejorar la gestión administrativa y logística de los servicios que prestan a las escuelas públicas.

La iniciativa propone cambios en el artículo 18, que exigiría al futuro Secretario Administrativo una experiencia mínima de tres años en administración pública o gestión educativa, con el propósito de garantizar “idoneidad técnica” en el cargo. También se incorpora la figura del Secretario Suplente, que solo percibirá remuneración en caso de reemplazar al titular por licencia, renuncia o impedimento.

Otro eje central del proyecto es la creación de un Sistema Integral de Digitalización e Informatización de los procesos administrativos, contables y de recursos humanos, a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación. “No se trata de una medida tecnológica, sino de un cambio de paradigma que promueve trazabilidad de fondos, control en tiempo real y transparencia activa”, explicó Dziakowski.

La propuesta incluye además capacitaciones obligatorias para el personal y la adopción de herramientas que aseguren compatibilidad con otras plataformas del Estado provincial.

Según la diputada, la reforma reducirá tiempos administrativos y costos operativos, mejorará la rendición de cuentas y fortalecerá la confianza ciudadana en la gestión educativa. “Moderniza el rol de los Consejos Escolares y profesionaliza su funcionamiento”, concluyó.