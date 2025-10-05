La industria bonaerense cayó 10% en la era Milei

Una vez más, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, difundió estadísticas que demuestran como las políticas económicas implementadas a nivel nacional por Javier Milei impactan negativamente en la provincia de Buenos Aires.

“El modelo económico del Gobierno nacional es anti industrial. La actividad manufacturera en la PBA no recupera el terreno perdido y profundiza la caída”, indicó el funcionario en una serie de posteos en X. Allí, mostró que en lo que va de 2025 la industria bonaerense se encuentra 10% por debajo del nivel de 2023, antes que asuma Milei como presidente. Además, el deterioro es generalizado entre divisiones.

“La pesadilla para la industria continúa: desde diciembre de 2024 se contrajo otros 4 puntos”, agregó el ministro. Y cerró: “Sabemos que un modelo que proteja al sector manufacturero, principal generador de valor del país y el segundo en términos de puestos de trabajo, es posible. En octubre, votamos Fuerza Patria”.

Días atrás, López había publicado estadísticas relacionadas a la construcción. Calificó el momento que atraviesa el sector como una “crisis ligada al parate de la obra pública nacional”, e indició que impacta en la producción de insumos: en cemento las contracciones interanuales fueron 2,3% en producción y 3,1% en despacho, y en hierro del 6%. Asimismo, el ministro también se refirió a la industria automotriz bonaerense. Al respecto, la producción de autos cayó 57,4% desde el 2023, y la de neumáticos 45,8%.