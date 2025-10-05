Milei no puede pisar la calle

Javier Milei mantiene la estrategia de protagonizar la campaña electoral, en medio de las tensiones generadas por el escándalo que involucra a José Luis Espert con un supuesto financiamiento narco. Sin embargo, tal como ocurrió días atrás en Tierra del Fuego, el Presidente tuvo que cambiar sus planes debido a incidentes generados en una manifestación en repudio a su presencia.

El mandatario tenía previsto realizar un acto de campaña en la provincia de Santa Fe para apoyar a los candidatos a diputados de La Libertad Avanza. Llegó al aeropuerto de Sauce Viejo minutos antes de las 10 de la mañana de este sábado.

La actividad tenía como punto central una breve caminata por la peatonal San Martín junto a dirigentes libertarios y candidatos. Sin embargo, cientos de manifestantes opositores, principalmente del Polo Obrero y otras agrupaciones de izquierda, se acercaron a las inmediaciones del Hotel Los Silos para protestar contra la llegada de Milei. La policía de Santa Fe se sumó a los efectivos de la Prefectura para custodiar el hotel. Con escudos y cascos, los prefectos impidieron que los manifestantes llegaran a la puerta del lugar.

A ese lugar llegaron militantes libertarios que se cruzaron con el grupo opositor. En ese choque desarmaron un gazebo que habían armado de La Libertad Avanza al grito de “Milei, basura, vos sos la dictadura”. Entre los grupos que repudiaban la presencia del Presidente había también banderas del PJ.

De acuerdo a la información oficial, hubo al menos cinco personas detenidas por los incidentes. La versión que circula es que la causa de las detenciones podría ser el arrojo de objetos contra la camioneta del Presidente cuando se retiraba del lugar.

Ante el tenso clima social, el equipo de seguridad presidencial tomó la decisión de cancelar la caminata y trasladar al mandatario directamente a un hotel ubicado en la zona del Puerto de la ciudad.

La noticia del cambio de locación provocó que las columnas de manifestantes comenzaran a marchar hacia el nuevo punto de encuentro, generando una situación de gran incertidumbre en los alrededores del hotel. Finalmente, Milei optó por salir a la puerta del establecimiento, saludar a los pocos simpatizantes libertarios que habían logrado llegar hasta allí.

Tras los incidentes, el presidente Milei partió a Entre Ríos para continuar con su recorrida de campaña. En Paraná, el jefe de Estado fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio. También con un fuerte operativo policial, protestas en contra, puteadas y globos del 3%, se limitó a hablarle a un puñado de militantes: “Sé que la estamos pasando mal, pero estamos cada día mejor. Estamos en el camino correcto”.

Cabe destacar que el miércoles pasado Milei pasó por una situación similar al intentar recorrer las calles de Ushuaia. Ese día la capital de Tierra del Fuego amaneció con carteles contra el Gobierno nacional. A raíz de manifestaciones en su contra en distintos puntos, canceló la caminata y tan solo habló por megáfono desde la entrada del hotel donde se alojó.