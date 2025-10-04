Macri propuso cambios tras su reunión con Milei

Luego de reunirse este viernes en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei, Mauricio Macri publicó este sábado en su cuenta de X que la reunión le pareció “muy buena” y que confía en que el Gobierno empezará, después del 26 de octubre, “una etapa de cambios orientados a realizar las reformas estructurales importantes”.

“Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes”, indicó ex jefe de Estado en su cuenta de X.

“Yo espero que los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite”, expresó. Al mismo tiempo, agregó que “las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir”.

Por su parte, el presidente Milei escribió el viernes por la noche una evaluación del encuentro con Macri. “Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente”, afirmó.