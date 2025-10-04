Javier Milei tuvo que suspender un acto de campaña en Santa Fe por incidentes

El presidente Javier Milei mantiene la estrategia de protagonizar la campaña electoral, en medio de las tensiones generadas por el escándalo que involucra a José Luis Espert con un supuesto financiamiento narco. Sin embargo, tal como ocurrió días atrás en Tierra del Fuego, el presidente tuvo que cambiar sus planes debido a incidentes.

Milei tenía previsto realizar un acto de campaña en la provincia de Santa Fe para apoyar a los candidatos a diputados de La Libertad Avanza. El mandatario llegó al aeropuerto de Sauce Viejo minutos antes de las 10.

La actividad tenía como punto central una breve caminata por la peatonal San Martín junto a dirigentes libertarios y candidatos. Sin embargo, en ese lugar se encontraban partidarios libertarios y grupos de izquierda, y se produjeron incidentes.

En ese choque desarmaron un gazebo que habían armado de La Libertad Avanza al grito de “Milei, basura, vos sos la dictadura”. Entre los grupos que repudiaban la presencia del Presidente había también banderas del PJ. De acuerdo a la información oficial, hubo al menos cuatro personas detenidas por los incidentes.