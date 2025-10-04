Murió Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora

A los 97 años falleció Vera Jarach, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y referente histórica en la defensa de los derechos humanos.

Durante casi medio siglo buscó a su hija Franca, secuestrada y desaparecida en la ESMA en 1976. La noticia fue comunicada por la organización a través de un texto firmado por Taty Almeida, que la recordó como una mujer “cargada de valores y con firme compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia”. En el mensaje también se destacó su calidez, inteligencia y fortaleza, y fue despedida como “hermana y compañera” cuya presencia seguirá acompañando cada lucha.