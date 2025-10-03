Espert en jaque: el oficialismo exige explicaciones y crece la tensión

La situación del legislador y candidato a diputado bonaerense José Luis Espert se fue tensando desde que se revelaron sus vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Fred Machado. Dentro de su propio espacio político crece el malestar, referentes del oficialismo lo presionan por su falta de explicaciones mientras solo el presidente Javier Milei continúa respaldándolo.

Durante una reciente entrevista televisiva, el candidato de La Libertad Avanza (LLA) se mostró evasivo y se negó a confirmar si recibió u$s200.000 de Machado, argumentando que no le daría “el gusto” a Juan Grabois, denunciante y dirigente del MTE.

Las repercusiones de las declaraciones de Espert no tardaron en llegar, y su propio espacio cuestionó la falta de aclaraciones. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, insistió en que el diputado ‘tiene que volver a los medios y contestar claro’. A su vez, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también reclamó claridad: “Tiene que dar una explicación contundente, salvo que reconozca algún tipo de responsabilidad, lo que no creemos”.

Cancelaciones y malestar

El escándalo provocó la suspensión de actos de campaña del candidato. LLA canceló su presentación en La Plata, que se sumó a los eventos suspendidos en Tres Arroyos y San Isidro, para evitar su exposición pública mientras se acumulan denuncias y cuestionamientos internos.

La defensa de Milei y el futuro incierto

Pese al aislamiento interno, Milei sostiene a Espert como cabeza de lista para las elecciones de octubre. La estrategia presidencial incluye presentaciones públicas conjuntas y recorridas de campaña en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en LLA reconocen que la presión sobre el candidato crece y que las sospechas sobre su vínculo con Machado podrían afectar la credibilidad del oficialismo y su desempeño en el Congreso, donde la oposición busca removerlo de la Comisión de Presupuesto.

En medio de la crisis, Espert sobrevive políticamente gracias al respaldo exclusivo de líder libertario, mientras su propio espacio debate si la falta de transparencia y los escándalos judiciales terminarán erosionando la confianza de los votantes y poniendo en riesgo la campaña libertaria a nivel nacional.