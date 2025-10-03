El FMI volvió a presionar al Gobierno para que acumule reservas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a exigirle al gobierno de Javier Milei un mayor compromiso para acumular reservas, una de las metas más rezagadas del acuerdo. La vocera del organismo, Julie Kozack, afirmó que siguen “trabajando estrechamente” con la administración, aunque advirtió que la ambiciosa agenda de reformas necesita amplio apoyo político para poder sostenerse en el tiempo.

El pedido coincide con los reclamos de la Casa Blanca, que observa con preocupación la debilidad de las reservas y la falta de consensos internos. Kozack destacó el “progreso en la reducción de la inflación”, pero remarcó que será clave mantener disciplina fiscal, un marco monetario consistente y un esquema cambiario que permita recomponer dólares.

Aunque el Gobierno viene cumpliendo la mayoría de los compromisos, el FMI recordó que restan pagos por casi u$s2.700 millones este año y u$s18.000 millones en 2026, un desafío que pone a prueba la solidez de la estrategia oficial.