Estados Unidos rechaza el swap financiero con Argentina

El respaldo financiero de 20.000 millones de dólares ofrecido por Estados Unidos al gobierno de Javier Milei enfrenta crecientes cuestionamientos en Washington. Un grupo de 14 senadores demócratas, entre ellos Elizabeth Warren, Chuck Schumer y Bernie Sanders, instó al presidente Donald Trump a “frenar de inmediato” cualquier plan de asistencia. En una carta dirigida a la Casa Blanca, advirtieron que “no es aceptable” destinar fondos públicos a un Gobierno que, según señalan, “socava a nuestros agricultores con sus políticas”.

La misiva llega mientras avanzan las negociaciones entre la Casa Rosada y el Departamento del Tesoro para concretar el paquete anunciado por el secretario Scott Bessent. El objetivo de la administración libertaria es contener la tensión cambiaria hasta las legislativas del 26 de octubre, pero los senadores estadounidenses cuestionan que se utilicen dólares de los contribuyentes para ese fin.

Además, los representantes del partido demócrata remarcaron que, en lugar de subsidiar a un país extranjero, la administración Trump debería priorizar la reducción de costos para las familias estadounidenses y proteger la competitividad agrícola.

El escenario se complica aún más con el cierre parcial del gobierno federal de EE. UU., iniciado el 1 de octubre por la falta de acuerdo en el Congreso para aprobar el presupuesto. Este contexto de parálisis política en el país del norte, amenaza con trabar cualquier plan de asistencia internacional.

Así, el salvavidas que Milei esperaba de Washington aparece cada vez más desinflado y amenaza con hundirse antes de tocar el agua.