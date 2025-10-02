Larroque demandó pluralidad dentro del peronismo

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, sostuvo que el triunfo del 7 de septiembre consolidó a Axel Kicillof como conductor del peronismo provincial y lanzó un mensaje a La Cámpora sobre la necesidad de pluralidad. Durante una entrevista, consideró que la elección fue “un triunfo contundente de punta a punta, casi sin precedentes”, y destacó que el resultado reconoció la constancia y valentía del gobernador, además de expresar rechazo a las políticas de Javier Milei.

El funcionario señaló que el proceso electoral cerró las discusiones sobre el liderazgo de Kicillof, al que definió como “estadista” por mantener un frente en crisis. En esa línea, valoró la estrategia que permitió ganar más de cien distritos y contener a intendentes, al tiempo que reconoció que aún persisten debates internos con La Cámpora. “Si no somos plurales en el peronismo va a ser muy difícil”, advirtió.

Larroque explicó que la fragmentación interna tras la derrota de 2023 complicó al espacio político, mientras que la oposición logró aglutinarse más eficazmente. Por ello, subrayó la necesidad de sostener la unidad de Fuerza Patria de cara a los comicios nacionales de octubre.

Por último, el ministro señaló que el éxito electoral no elimina problemas, y llamó a los sectores internos a subordinar diferencias para consolidar una propuesta común frente al avance del liberalismo.