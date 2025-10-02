Kicillof acelera gestiones para destrabar el refinanciamiento

En la jornada del miércoles, Axel Kicillof intensificó los contactos en Casa de Gobierno. El mandatario recibió a Verónica Magario y al ministro de Economía Pablo López, con el objetivo de repasar la situación en todos los frentes antes de la votación decisiva en el Senado bonaerense. Kicillof busca que el proyecto que autoriza el endeudamiento (o refinanciamiento de obligaciones heredadas) se trate sin postergaciones.

El proyecto presentado en mayo, y que ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto e Impuestos, habilita a la Provincia a refinanciar vencimientos que dejó la gestión de María Eugenia Vidal. Aunque el Ejecutivo insiste en la urgencia, el apoyo legislativo no está garantizado.

Los votos opositores

El bloque oficialista cuenta con 21 senadores en Unión por la Patria. Sin embargo, para llegar a los dos tercios necesarios, necesita sumar al menos 10 voluntades de la oposición. El principal objeto de negociación es el fondo destinado a los municipios. La iniciativa original asigna un 8 % de los recursos de deuda para los distritos, pero quienes podrían dar su apoyo piden que haya un monto fijo, independientemente de que la Provincia tome deuda.

En este contexto, Magario concentra los esfuerzos diplomáticos en todos los bloques, pero desde la oposición ya han surgido rechazos. El senador Marcelo Daletto cuestionó la urgencia señalando que, según los últimos datos oficiales, el Gobierno bonaerense ya dispone de saldos disponibles. Esa disputa política con sectores críticos del peronismo genera un marco de fragilidad para el oficialismo.

Tensión interna y condiciones cruzadas

No solo la oposición pide concesiones, dentro del propio espacio oficialista también hay resistencias. Sectores como La Cámpora aún no han dado señales claras de respaldo, mientras que algunos intendentes y legisladores advierten que no acompañarán sin garantías políticas.

En el entorno del gobernador reconocen que tienen control sobre Legislatura y que dependerán de los acuerdos que logren con el resto de los bloques.

La sesión en el Senado bonaerense definirá si la Provincia tiene oxígeno legislativo o si vuelve al limbo institucional. Kicillof apura los acuerdos mientras el Senado se prepara para decidir si le concede ese margen que busca con tanta urgencia.