Exigen cumplir el cupo laboral trans

Concejales del bloque de Unión por la Patria propusieron que la Municipalidad de La Plata y el Concejo Deliberante adhieran a la Ley Provincial N° 14.783, más conocida como “Diana Sacayán”, que establece que al menos el 1% de las vacantes del personal deben ser cubiertas por personas travestis, transexuales y transgénero.

La propuesta llegó a través de dos proyectos de ordenanza. Uno de ellos fue presentado por las ediles Ona Parrilli y Micaela Maggio en abril de este año respecto al ámbito municipal. Ahora, el presidente del bloque oficialista, Pablo Elías, elevó una nueva iniciativa que hace extensiva la adhesión al cuerpo deliberativo.

Además de adherir a la Ley Provincial N° 14.783, los proyectos incorporan la creación de un registro de postulantes y de una comisión técnica mixta que vele por el cumplimiento del cupo.

En los fundamentos de los proyectos, se brindan datos sobre la intervención de la Secretaría de Mujeres y Diversidad de La Plata y precisa que “durante el año 2024 se brindó asistencia a 127 personas travestis y trans, lo que subraya la insuficiencia de recursos destinados a satisfacer las necesidades de esta población en nuestra ciudad”.