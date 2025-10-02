Químicos bonaerenses reclaman controles más estrictos en matrículas

El presidente del Consejo de Química bonaerense, Carlos Colangelo, alertó sobre la falta de control en la matriculación de técnicos y profesionales que trabajan en industrias y laboratorios, y vinculó esa situación con episodios de alto impacto ambiental y sanitario, como el caso del fentanilo contaminado. “Nadie contrataría un médico o un abogado sin matrícula, en nuestro campo la obligación es la misma”, señaló.

Colangelo reclamó que el Estado convoque a los especialistas y recordó antecedentes graves, como la explosión en Atanor en 2024 o la reciente tragedia por fentanilo adulterado, que dejó más de 90 muertos.

En este contexto, el Consejo inició acciones judiciales en La Plata para exigir el cumplimiento de la Ley 7020, que obliga a que todo ejercicio profesional de la química esté a cargo de personal matriculado.

El titular del organismo subrayó que la matrícula no es un trámite burocrático, sino una herramienta de protección social que certifica títulos, respalda en casos de mala praxis y permite controlar el ejercicio profesional. Sin embargo, cuestionó la escasa respuesta de los ministerios bonaerenses, que solo accedieron a una reunión inicial sin avances. “Parece que esperan a que ocurra algo grave para reaccionar”, advirtió. Colangelo también expresó preocupación por la discusión nacional sobre eliminar consejos y colegios profesionales, a la que calificó como “una aberración” que dejaría sin control a actividades sensibles y abriría la puerta al ejercicio ilegal.