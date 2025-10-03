Apagón masivo de choferes de apps de transporte

Choferes de aplicaciones de transporte realizaron este jueves un apagón masivo a nivel nacional, que afectó parcialmente el servicio en la ciudad de La Plata. A su vez, concentraron en 120 y 34, donde diagramaron las próximas acciones de lucha.

La medida, que fue implementada entre las 10 y las 14 horas, fue convocada por la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (Acaura), que agrupa a trabajadores de distintas ciudades del país. Bajo la consigna “por mejores tarifas e incentivos, por mayor seguridad y por mejoras laborales”, los choferes buscaron llamar la atención de las empresas y autoridades.

Según señalaron, la intención es exigir condiciones que permitan sostener la actividad y asegurar ingresos más justos.

Otro de los reclamos que soslayaron es la seguridad. Los choferes denuncian que se enfrentan a situaciones de riesgo diariamente y que las empresas no brindan respuestas efectivas frente a robos o hechos de violencia durante los viajes.

Además, los trabajadores reclaman mejoras laborales que contemplen mejores incentivos, más transparencia en las tarifas y un reconocimiento real de su rol dentro del sistema de transporte digital. No es la primera vez que los choferes paran este año: en enero realizaron un apagón similar que afectó no solo a la ciudad, sino también a Berisso y Ensenada. La nueva convocatoria buscó ampliar el alcance y reforzar la presión sobre las empresas y las autoridades.