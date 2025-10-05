Promueven un plan de alivio fiscal para fortalecer los comercios de barrio
La senadora Eugenia Gil presentó un proyecto con beneficios impositivos para los comercios locales.
Con el objetivo de fortalecer a los comercios de barrio mediante alivios impositivos y herramientas de financiamiento, la senadora bonaerense Eugenia Gil (UCR-Cambio Federal) presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley. La iniciativa apunta a promover la sostenibilidad y el crecimiento de estos establecimientos, en un contexto económico cada vez más exigente.
Entre las medidas previstas, se incluyen créditos blandos para capital de trabajo o mejoras en infraestructura, así como exenciones y reducciones fiscales transitorias, escalonadas y progresivas sobre tributos como Ingresos Brutos, Tasas Municipales y Sellos. Según Gil, estas herramientas permitirán aliviar la carga económica de los comercios, favorecer la reinversión y mejorar su competitividad.
Cabe mencionar que podrán acceder al plan los comerciantes registrados en la ARCA y ARBA, con hasta 15 empleados y al menos un punto de venta físico, incluyendo monotributistas, cooperativas, feriantes y unidades sin local fijo, siempre que estén debidamente registradas.
El proyecto también contempla un programa de capacitación gratuita, que abordará gestión empresarial, digitalización, comercio electrónico, marketing y mentorías entre comerciantes y nuevos emprendedores, con el objetivo de garantizar la continuidad y profesionalización de los negocios familiares.