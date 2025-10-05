Promueven un plan de alivio fiscal para fortalecer los comercios de barrio

Con el objetivo de fortalecer a los comercios de barrio mediante alivios impositivos y herramientas de financiamiento, la senadora bonaerense Eugenia Gil (UCR-Cambio Federal) presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley. La iniciativa apunta a promover la sostenibilidad y el crecimiento de estos establecimientos, en un contexto económico cada vez más exigente.

Entre las medidas previstas, se incluyen créditos blandos para capital de trabajo o mejoras en infraestructura, así como exenciones y reducciones fiscales transitorias, escalonadas y progresivas sobre tributos como Ingresos Brutos, Tasas Municipales y Sellos. Según Gil, estas herramientas permitirán aliviar la carga económica de los comercios, favorecer la reinversión y mejorar su competitividad.

Cabe mencionar que podrán acceder al plan los comerciantes registrados en la ARCA y ARBA, con hasta 15 empleados y al menos un punto de venta físico, incluyendo monotributistas, cooperativas, feriantes y unidades sin local fijo, siempre que estén debidamente registradas.

El proyecto también contempla un programa de capacitación gratuita, que abordará gestión empresarial, digitalización, comercio electrónico, marketing y mentorías entre comerciantes y nuevos emprendedores, con el objetivo de garantizar la continuidad y profesionalización de los negocios familiares.