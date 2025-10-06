El PRO bonaerense en crisis por el “efecto Espert”

A menos de tres semanas para las elecciones legislativas, donde la provincia de Buenos Aires pondrá en juego 35 bancas de la Cámara de Diputados nacional, en el PRO bonaerense crece la preocupación por la continuidad de la campaña ante la repercusión pública y política del escándalo que rodeó a José Luis Espert por supuestos aportes vinculados al narcotráfico y su posterior renuncia.

Tras la decisión de Espert de renunciar a su candidatura, la primera esquirla en la campaña tendría lugar este martes, cuando Diego Santilli, tercero en la lista detrás de Espert y de Karen Reichardt, encabece una recorrida en Mar del Plata, esta vez en soledad. Planea reunirse con el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y no quiere repetir la escena del pasado miércoles en Olavarría, cuando casi todas las preguntas de la prensa apuntaban al ahora excandidato y su vínculo con el empresario Federico Machado.

Internas y pases de factura

El fastidio crece entre los armadores provinciales, que acusan al propio Milei de “no medir el daño” que generó la defensa cerrada de Espert. “Cada vez que lo respaldó, perdimos votos en los distritos donde todavía manteníamos estructura”, admitieron desde el armado bonaerense.

Mientras tanto, los intendentes amarillos intentan sostener la agenda local, en un contexto de desgaste que amenaza con desdibujar la identidad propia del PRO frente al electorado.

Una sesión que puede marcar el quiebre

El otro frente caliente se abrirá en el Congreso. La bancada del PRO deberá resolver su postura ante el pedido de remoción de Espert de la Comisión de Presupuesto, cargo que mantiene a pesar de su renuncia a la candidatura.

En este escenario, el rol de Cristian Ritondo será clave, ya que fue uno de los principales impulsores del acuerdo con los libertarios y ahora carga con el costo político de un experimento que se desmorona.

La polémica no solo afectó la campaña bonaerense, sino que expuso la fragilidad de la sociedad entre el PRO y Milei. En el tramo final hacia las urnas, la alianza que pretendía renovar la derecha argentina hoy pelea por sobrevivir a su propio escándalo. La salida de Espert llega tarde, y profundiza aún más las tenciones dentro de espacio.