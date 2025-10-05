Espert: “Es probable que el video en la pileta sea cierto”

En medio del escándalo, Espert brindó una entrevista a Radio Mitre donde admitió que “es muy probable que el video en la pileta sea cierto”. Sin embargo, intentó minimizarlo y argumentó que ha “filmado montones de videos en casas, en lugares con gente”.

No obstante, ante la insistencia del periodista Gabriel Anello, admitió: “Sí, pero yo he estado ahí. Sí, he estado ahí”.

El video al que hace referencia es al que difundió Eduardo Feinmann en A24 el viernes pasado donde se lo ve al candidato a diputado nacional por LLA en el borde de una pileta, vestido, a la madrugada, y quien filma es el propio Machado.

En otro tramo, confesó estar pasándola mal: “Es un momento muy angustiante. Al mismo tiempo con mucha bronca e irritación”. "Yo tengo hijos, hermanos, una esposa... lo que han hecho con mi nombre y mi padre, de verdad es terrible, pero bueno... A este juego me lleva esta manga de delincuentes", lanzó.

Por último, ratificó que “de ninguna manera” va a bajar su candidatura.