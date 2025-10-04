El Senado aprobó la emergencia hídrica en la cuenca Río Salado

El Senado bonaerense aprobó la emergencia hídrica en los distritos atravesados por la Cuenca del Río Salado, en medio de cruces entre oficialismo y oposición sobre las responsabilidades por las inundaciones. El proyecto fue impulsado por Eugenia Gil (UCR–Cambio Federal), quien destacó el impacto del cambio climático y la falta de obra pública, y reclamó mayor intervención institucional, ya que los intendentes “están exhaustos recorriendo oficinas provinciales para obtener financiamiento y obras”.

Gil advirtió que se perdieron alrededor de 90.000 hectáreas, miles de cabezas de ganado y que la situación compromete zonas urbanas de varios distritos. “Negarlo es una barbaridad y aceptarlo y no hacer nada también lo es”, remarcó subrayando la importancia productiva de Buenos Aires para el país.

Por su parte, la presidenta del bloque de Unión por la Patria, Teresa García, coincidió en declarar la emergencia, pero apuntó al presidente Javier Milei, a quien acusó de negar el cambio climático y paralizar la obra pública nacional. Recordó los decretos provinciales de Kicillof y denunció que el abandono del Estado nacional afecta a la infraestructura y a la población.

En respuesta, el jefe de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, defendió a Milei y pidió distribuir responsabilidades: “La provincia arrastra problemas estructurales de décadas; no podemos culpar solo al Gobierno nacional”, afirmó, reconociendo la gravedad de la situación, pero intentando relativizar la crítica al oficialismo central.