La minera que le pagó a Espert está ligada al narcotráfico

La defensa de Espert sobre el pago de 200 mil dólares que recibió del empresario condenado por narcotráfico, Fred Machado, fue floja de papeles. A su débil explicación, los más de 35 vuelos en su avión y los testimonios que surgen y lo contradicen, se sumó otra arista. Desde Guatemala confirmaron que la empresa “Minas del Pueblo S.A.” (de donde provino el pago de 200 mil dólares según Espert) es propiedad directa de Machado y está vinculada a una avioneta y una pista de aterrizaje que fueron puestas bajo investigación.

La información contradice de lleno la versión del candidato a diputado nacional por LLA en provincia de Buenos Aires. En su descargo intentó separar a la empresa de la figura de Machado, al argumento que se trató de un contrato de consultoría profesional y no de un pago del presunto narco. Cabe destacar que según la Justicia de Texas, Guatemala fue el lugar donde más dinero lavó el empresario.

El dato provino de un posteo en X que data de mayo de 2020, proviene de la cuenta CMI-Guatemala (@cmiguate). En su biografía se define como un medio dedicado al “Mapeo de redes de poder” y parte de la red global de Indymedia. La publicación es contundente: “Minas del Pueblo, S.A., es del argentino Federico Machado. La avioneta también es propiedad de Machado, quien fue capturado recientemente en Argentina, a petición del gobierno de Estados Unidos, acusado de múltiples delitos incluyendo narcotráfico”.

Este dato se ve reforzado por una publicación del Ministerio Público de Guatemala del 23 de abril de 2021. En el marco de una investigación, la fiscalía informó sobre el hallazgo de “una pista de aterrizaje y una aeronave que se encuentran bajo investigación”, y acompañó el texto con la foto de un avión.

La información de que Minera del Pueblo forma parte del entramado que maneja Machado consta en una causa judicial en el Distrito Sur de Florida donde se investiga a South Aviation, otra firma de Machado. Según esa investigación, el empresario organizó un esquema Ponzi para financiar la compra de aviones a través de movimientos en Guatemala con una serie de empresas: la primera es Minas del Pueblo.