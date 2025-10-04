La oposición pidió sesión especial para remover a Espert de Presupuesto

La oposición presentó un pedido de sesión especial para este miércoles a las 12 en la Cámara de Diputados con el objetivo de tratar la remoción de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El reclamo ocurre en medio de la investigación por presuntos vínculos del legislador con redes narco. La solicitud también incluye pedidos de informes al ministro de Economía, Luis Caputo, por el salvataje financiero prometido por el Tesoro de Estados Unidos, y a Guillermo Francos, sobre quien se busca avanzar en una moción de censura. Además, convocaron a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, por las denuncias de coimas en la Andis.