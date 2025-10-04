El 50% de los trabajadores gana menos de 900.000 pesos

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó esta semana un informe sobre la distribución de ingreso del segundo trimestre del 2025. Si bien el índice de desigualdad disminuyó, los ingresos de la población siguen siendo muy bajos.

El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 29.908.845 personas, alcanzó los $537.024, mientras que la mediana (el valor centro) del ingreso per cápita fue de $392.000.

A su vez, el 61,8% de la población total percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a $879.285.Si se divide por género, los hombres tuvieron un ingreso promedio de $1.033.742, mientras que en las mujeres fue de $$728.991 pesos, más de $300.000 de diferencia.

Analizado según la escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles 1 a 4) fue de $300.990; el del estrato medio (deciles 5 a 8), de $804.370; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), de $2.185.949. Respecto a la población asalariada, se registraron 9.418.496 personas con ingreso promedio de $924.872. El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $1.133.377, mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio fue de $565.625.

En cuanto al Coeficiente de Gini, según el Indec, bajó al 0,424, cuando en el primer trimestre del año estuvo en 0,435. Este guarismo llegó a estar en el primer trimestre del 2024 en 0,467, el nivel más alto de los últimos 16 años. Cabe destacar que este índice da cuenta de los niveles de desigualdad social: cuando su indicador se encuentra más cerca de 1, se habla de una sociedad extremadamente desigualdad. En consecuencia, el 10% de la población con mayor ingreso per cápita familiar concentró 31,5% del total del ingreso, 18 veces más que el 10% con menor ingreso.