Vuelve el “Día de la Raza”

En una decisión cargada de simbolismo, el gobierno de Milei eliminó la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” para el feriado del 12 de octubre. Se trata de una mediad que había sido instaurada en 2010.

A través de sus comunicaciones oficiales, la gestión libertaria ha vuelto a referirse a la fecha como el “Día de la Raza”, lo que generó un fuerte repudio. Se restaura el término “raza”, que deja afuera el diálogo intercultural y el reconocimiento a los pueblos originarios.

Más allá de la controversia, el Gobierno dispuso que el viernes 10 de octubre sea feriado con fines turísticos.