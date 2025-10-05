La Plata

domingo 5 DE octubre 2025

T: 19º

H: 92%

Temperatura

19º

Humedad

92%

Vuelve el “Día de la Raza”

El gobierno de Milei eliminó la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.

En una decisión cargada de simbolismo, el gobierno de Milei eliminó la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” para el feriado del 12 de octubre. Se trata de una mediad que había sido instaurada en 2010.

A través de sus comunicaciones oficiales, la gestión libertaria ha vuelto a referirse a la fecha como el “Día de la Raza”, lo que generó un fuerte repudio. Se restaura el término “raza”, que deja afuera el diálogo intercultural y el reconocimiento a los pueblos originarios.

Más allá de la controversia, el Gobierno dispuso que el viernes 10 de octubre sea feriado con fines turísticos.

Día de la RazaGobiernodiario hoy

Noticias Relacionadas