El escándalo de Espert llegó a la prensa internacional

El Gobierno nacional no logra contener el escándalo por el vínculo de José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en provincia de Buenos Aires, con Federico Machado, empresario detenido desde 2021 por una causa de narcotráfico en Estados Unidos. Día a día el tema escala y este fin de semana llegó a la prensa internacional.

El prestigioso periódico británico Financial Times advirtió que el escándalo se ha transformado en un riesgo político de alcance nacional e internacional.

Mediante un artículo publicado este fin de semana con el título “Se profundizan los problemas de Javier Milei por los vínculos de su aliado con presunto narcotraficante”, el medio internacional explicó que el escándalo sacude al oficialismo justo en la antesala de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, cuando Milei busca reforzar su base parlamentaria. Según la nota, este caso se suma a una cadena de reveses políticos (derrotas legislativas recientes, tensión económica y una corrida cambiaria) que ya habían tensionado al Gobierno.

En ese contexto, los analistas consultados por Financial Times estiman que el daño electoral puede sentirse con especial crudeza en la provincia de Buenos Aires, donde reside cerca del 40% del electorado argentino.

En el plano internacional y económico, el escándalo pone en jaque la credibilidad del Gobierno frente a los inversores globales. El periódico británico recuerda que la promesa de apoyo financiero desde el Tesoro de Estados Unidos había ofrecido un alivio momentáneo, pero los activos argentinos volvieron a mostrar debilidad ante la incertidumbre. Ahora, la ayuda concreta se desvanece.

En ese marco, el diario retoma el informe de la firma StoneX, que aconsejó al Presidente pedir la renuncia de Espert para contener el daño reputacional. Pero advierte que esa posibilidad resulta poco probable, dado el precedente de otras polémicas dentro del entorno presidencial (como los audios que salpican a la hermana de Milei, o el caso Libra).

Machado admitió amistad con Espert

Tal fue la magnitud de escándalo vinculado a Espert (uno más de tantos de la gestión libertaria) que se viralizaron archivos pasado que toman relevancia en el presente: posteos desde Guatemala que desmiente la versión del diputado nacional, dichos contra Espert de actuales figuras dentro de LLA (La Libertad Avanza), y ahora se sumo una entrevista del propio Machado.

“En Argentina conocí a un asesor de quien es hoy Presidente. A este señor, en ese tiempo, al igual que el señor Milei, solo lo conocía la familia. No sacó ni uno por ciento de los votos. Lo llevé en un avión a mi pueblo a dar una charla y nos hicimos medios amigos, en el 2021”, expresó el empresario vinculado al narcotráfico en marzo de este año en un diálogo con una periodista de Guatemala, Jessica Machado.

“De la noche a la mañana, este hombre, igual que Milei, explota en popularidad, y la política sucia le saca la relación conmigo”, deslizó Machado en la entrevista inédita que publicó recientemente el medio Perycia.