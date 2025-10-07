La Justicia Electoral ordenó que Karen Reichardt encabece la lista tras la escandalosa renuncia de Espert





La Libertad Avanza (LLA) suma un nuevo golpe en medio de una semana marcada por el escándalo: la Justicia Electoral dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, en reemplazo de José Luis Espert, quien renunció en medio de acusaciones por sus presuntos vínculos con un empresario detenido por narcotráfico, próximo a ser extraditado.

El fallo fue emitido por la fiscal federal Laura Roteta, quien consideró que el argumento oficialista para desplazar a Reichardt en favor de Diego Santilli, tercero en la nómina original, no se sostiene. Desde el oficialismo, se apeló a criterios de paridad de género para justificar el ascenso de Santilli. Sin embargo, la fiscal fue categórica: “Las medidas de acción afirmativa, diseñadas para garantizar una representación política justa para las mujeres, no deben ser entendidas de manera que perjudiquen al mismo grupo que pretenden beneficiar”.

De esta forma, Roteta concluyó que debe ser Reichardt quien ascienda al primer lugar de la lista, al ser quien seguía inmediatamente a Espert en la nómina original. Aunque el dictamen no es vinculante, ahora será el juez federal Alejo Ramos Padilla quien tendrá la última palabra sobre la conformación definitiva de la boleta.

Boletas reimpresas, gastos millonarios y una ironía sin gracia

Este nuevo revés no llega solo. Se da en paralelo a la polémica por el intento de reimpresión total de boletas impulsado por La Libertad Avanza y sectores del macrismo, en un pedido que fue ampliamente cuestionado por su carácter extemporáneo y su altísimo costo: más de 10 millones de dólares. La jugada despertó fuertes críticas bajo el argumento de que “cuando se trata de cuidar los intereses del oficialismo, sí hay plata”. Una contradicción que deja expuesta la falta de coherencia con el discurso del ajuste: “Más casta, imposible”, se escuchó en pasillos políticos.

Un cierre lejos de la calma

El escándalo Espert-Machado sigue generando coletazos para el oficialismo. Aunque desde el gobierno nacional intentan cerrar el capítulo con la figura de Diego Santilli al frente de la boleta en Buenos Aires, la decisión de la fiscal Roteta complica los planes. La posibilidad de que la Justicia convalide finalmente a Karen Reichardt como cabeza de lista representa un duro golpe para la estrategia electoral de La Libertad Avanza, que buscaba recomponer su imagen tras un cimbronazo que no deja de crecer.