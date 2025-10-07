Galmarini cruzó al Gobierno por la candidatura de Santilli

La extitular de AySA, Malena Galmarini, apuntó contra el candidato de La Libertad Avanza, Diego Santilli, quien quedó al frente de la lista tras la renuncia de José Luis Espert. Desde sus redes, la dirigente le preguntó si presionarían a Karen Reichardt, segunda en la nómina, para que dejara su lugar: “¿La van a apretar para que renuncie? El narco hace bastante eso en otros países, por eso pregunto”, lanzó.

Galmarini recordó que “le corresponde encabezar a la segunda de la lista”, y le advirtió al dirigente del PRO: “No te subas al pony todavía”. Además, señaló que el eventual corrimiento no debería alterar la paridad de género, y que “si te mueven a vos, hay que mover toda la lista”, situación que deberá resolver la Justicia Electoral.

En el cierre de su mensaje, la extitular de AySA reivindicó la participación femenina en la política, y pidió respetar la representación de las mujeres “más allá de si le gusta o no una candidata”.