La Provincia retoma una obra clave abandonada por Milei

Tras la paralización de la obra pública por parte del gobierno nacional de Javier Milei, la gestión de Axel Kicillof anunció que retomará con fondos propios la construcción detenida de la planta tratamiento de desechos cloacales en Saladillo.

La obra contaba con un avance del 88% cuando el proyecto quedó en suspenso ni bien el líder libertario asumió la Presidencia. Eso generó reclamos en la población del distrito.

Según detallaron desde la Municipalidad de Saladillo, el Ejecutivo nacional debe rescindir el contrato vigente para permitir una nueva licitación. Mientras tanto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires garantizó su acompañamiento técnico y financiero para asegurar la continuidad de los trabajos. Además, durante un encuentro con funcionarios bonaerenses, se abordó la tercera etapa del plan de desagües cloacales para Saladillo, obra complementaria que busca ampliar la cobertura de servicios básicos en el distrito.

La planta de efluentes cloacales es considerada una infraestructura central para el desarrollo urbano y la mejora ambiental de Saladillo. Tras su paralización, autoridades locales y de la comunidad advirtieron sobre el riesgo de perder parte de lo ya construido y la necesidad urgente de contar con el servicio. El intendente Juan Salomón subrayo que “la continuidad de esta obra es esencial para la comunidad”.