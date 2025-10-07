De cuestionado a elegido: Milei recurre Santilli para encabezar la lista

"Operador de prensa del siniestro”, “repartidor de sobres” y “comprador de opiniones” son sólo algunas de las expresiones que Javier Milei utilizaba hace apenas dos años para referirse a Diego Santilli, quien ahora —más por obligación que por opción— será el candidato que reemplace a José Luis Espert. El economista no tuvo otra alternativa que bajarse de su postulación tras confirmarse sus vínculos con Fred Machado, condenado por narcotráfico y con pedido de extradición a Estados Unidos.

Cabe recordar que el Presidente suele lanzar declaraciones tajantes en entrevistas o redes sociales, que luego derivan en controversias. Ocurrió con su actual ministro de Economía, Luis Caputo, y con Federico Sturzenegger, hoy a cargo de Desregulación y Transformación del Estado, ambos antes destinatarios de duras críticas. Ahora, el giro se repite con Santilli, con registros que ponen en evidencia la volatilidad de las opiniones del líder libertario.

En 2023, apenas unos meses antes de convertirse en presidente de la Nación, Milei golpeaba duramente a Santilli, quien junto a Cristian Ritondo y Diego Montenegro fue parte fundamental de las negociaciones para que el PRO conformara una alianza con La Libertad Avanza. En un posteo de julio de ese año en las redes sociales, el líder libertario apuntaba contra el dirigente del PRO, acusándolo de “repartidor de sobres y comprador de opiniones”.

Los cuestionamientos de Milei a Santilli trascendieron las redes sociales y se replicaron en entrevistas periodísticas, donde volvió a arremeter con dureza: “Yo no tengo la culpa si ‘Juntos por el Cargo’ tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli que es un engendro, que estaba en Capital y lo pasaron a provincia. La gente se da cuenta cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política”.

En apenas dos años, el Presidente pasó de acusar al dirigente de corrupción a convertirlo en su apuesta electoral, un giro que desnuda la improvisación y el pragmatismo que hoy dominan la política oficialista.

Dejar el alma

Por su parte, tras conocerse la decisión de Espert de “dar un paso al costado”, Santilli no dudó ni un minuto y enseguida salió en redes sociales con un posteó en su cuenta de X: “Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país”.

A pesar de ello, todavía resta el pedido para poder concretar el enroque que pondría a Santilli en la cabeza de la lista. La resolución no sería algo sencillo, ya que la segunda en la nómina tras Espert es la exmodelo y conductora de televisión Karen Reichardt.

La designación de Santilli no sólo expone la contradicción entre los dichos pasados de Milei y sus decisiones actuales, sino que también revela la fragilidad de la ingeniería electoral libertaria en la provincia de Buenos Aires. La salida forzada de Espert dejó al descubierto la falta de representantes propios con volumen político y obligó al oficialismo a recurrir a un dirigente del PRO, lo que reaviva las tensiones internas en la alianza con el partido amarillo y abre interrogantes sobre la coherencia del proyecto que Milei busca consolidar.