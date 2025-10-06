Inesperado giro de Bullrich

Tras haber sido una de las funcionarias que le exigió más aclaraciones a José Luis Espert, Patricia Bullrich cambió rotundamente su postura. La ministra de Seguridad le agradeció al candidato libertario y actual diputado que haya dado explicaciones “mucho más a fondo” sobre la situación que atraviesa desde que se desató el escándalo por sus vínculos con el narcotraficante Fred Machado. Sin embargo, le aconsejó “seguir” dando sus argumentos.

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, Espert brindó una entrevista en Radio Mitre donde, si bien admitió haber estado en la casa de Machado, se quebró y confesó estar pasándola mal. “Me parece que tenía problemas. Creo que hoy Espert se abrió. Fue mucho más a fondo y explicó mucho más. Explicó el daño y dolor que él tiene, lo que siente por lo que pasó, siente que él entró a creer a una persona que no estaba imputada y ahora el lunes va a seguir explicando pero creo que va por buen camino”, dijo Bullrich al respecto.

“Ya no está en una posición de decir 'no digo nada y me cierro'”, planteó Bullrich, y después agregó “hoy es un Espert más humano”.

Para la funcionaria, el candidato a diputado por LLA en Buenos Aires debía volver a referirse al caso porque “no estaba del todo claro”, pese a haber hecho una entrevista y un descargo grabado: “Antes de ir a la Justicia, expliquémosle a la gente. Hoy explicó esa situación. La va a seguir el lunes”.