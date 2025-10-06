Diputados se encamina a remover a Espert

La oposición buscará dar otro golpe al Gobierno en la sesión que se realizará el miércoles en Diputados. En el temario aparece el tratamiento de la ley que restringe el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el pedido de remoción del José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto.

Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y los exlibertarios de Coherencia propiciaron la sesión, en medio de la causa que investiga el vínculo entre el empresario condenado por narcotráfico, Fred Machado, y el actual diputado de La Libertad Avanza (LLA) y candidato en provincia de Buenos Aires.

Para tratar el proyecto de la diputada peronista Victoria Tolosa Paz para remover a Espert se necesitan los dos tercios, con lo cual la oposición buscará votar un emplazamiento para que los traten las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones Poderes y Reglamento.

Los bloques opositores buscarán también emplazar a la Comisión de Presupuesto para que invite al ministro Luis Caputo y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y establecer como fecha tope para emitir dictamen sobre el Presupuesto 2026 el 20 de noviembre.

Otro de los puntos calientes para este miércoles es la reforma de la ley de DNU. Su aprobación pondría en jaque la posibilidad de seguir gobernando a través de esa herramienta en un contexto de extrema debilidad parlamentaria para el oficialismo.

Esta iniciativa, que se debe contar con 129 votos positivos (una mayoría absoluta), establece que habrá un plazo de 90 días para tratar ese DNU y que si no se hace queda derogado, y que para que quede firme debe recibir el aval de las dos cámaras del Congreso. También fija que si una cámara deroga ese DNU también queda derogado y eso es un problema para el Gobierno ya que el peronismo tiene mayoría en el Senado Nacional.

De todas formas habrá que observar con que mayoría se convierte en ley ese proyecto debido a que el PRO y la UCR no firmaron ningún dictamen.

Otro tema de la sesión será votar el proyecto de resolución para interpelar a Karina Milei y al ministro Mario Lugones por el escándalo de las coimas en Andis.