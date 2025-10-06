Crece la salida de dólares de los ahorristas

El equipo económico del Gobierno nacional sigue sin conseguir acumular reservas a pesar del pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de Estados Unidos. La principal razón es la insistencia de mantener un dólar barato, pero eso deriva en otros efectos que generan pequeñas fugas de dólares.

En este sentido, al final de la semana pasada creció una problemática clave: la presión de los ahorristas por comprar dólares y retirarlos del sistema financiero. Esta cuestión se expresó en ventas del Tesoro en 1.000 millones de dólares aproximadamente, y el envió de billetes por uno 100 millones que hizo el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a las entidades financieras en respuesta ante la demanda de sus clientes.

El movimiento de billetes de dólares entre las entidades financieras fue todavía mayor, con picos el miércoles cuando intercambiaron billetes por 24 millones de dólares y le demandaron al BCRA otros 57,6 millones de dólares. La demanda de billetes seguirá esta semana o por lo menos eso esperan en los bancos que le pidieron al Central que les envíe otros 36 millones de dólares.

En paralelo, cabe destacar que en la última jornada en el mercado estimaron que el Gobierno vendió otros 200 millones y acumuló unos 1.000 millones de dólares en la semana, la mitad de lo que se supone logró acumular con el plan de retenciones cero para las exportaciones del campo.

De este panorama se hizo eco el Financial Times este domingo al publicar un artículo donde cuestiona la estrategia cambiaria del gobierno de Javier Milei y advierte sobre la demanda de dólar que erosiona las reservas del BCRA. La nota describe cómo los “creativos operadores de divisas de Argentina” están aprovechando los mecanismos del mercado para obtener ganancias rápidas, lo que agrava la fragilidad financiera del país.