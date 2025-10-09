Estados Unidos compró pesos y selló un swap de USD 20.000 millones con Argentina

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que su país compró directamente pesos argentinos, en una decisión inédita que busca estabilizar el mercado tras semanas de alta volatilidad del dólar.

“Hoy compramos directamente pesos argentinos”, escribió Bessent en la red social X, confirmando los rumores que venían circulando en los círculos financieros desde la visita del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington.

Además, el funcionario norteamericano oficializó un swap de divisas por USD 20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El acuerdo amplía la capacidad de reservas internacionales del país y refuerza la cooperación financiera bilateral.

La medida, celebrada en el Palacio de Hacienda, apunta a dar mayor previsibilidad al mercado cambiario y fortalecer la posición del peso argentino, en un contexto de fuerte presión sobre las divisas y negociaciones con organismos internacionales.