Otra caminata fallida de Milei

Tal como le viene pasando en acciones de campaña anteriores, el presidente Javier Milei no pudo completar una caminata por el centro de la ciudad de Mendoza por manifestantes opositores.

El mandatario atravesó pocas cuadras subido en la parte trasera de una camioneta junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por la provincia cuyana de La Libertad Avanza, Luis Petri.

El recorrido duró menos de lo planificado por temor a enfrentarse a una manifestación opositora, tal como ocurrió el fin de semana pasado durante actos programados en Santa Fe y Paraná. Se suma a episodios similares ocurridos en Ushuaia, en Mar del Plata, en la previa de su show en el Movistar Arena, y a la salida de un edificio en el microcentro porteño este miércoles, donde recibió un fuerte abucheo espontáneo.

Anteriormente, Milei había participado de un almuerzo en la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael.