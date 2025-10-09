Caputo extiende las negociaciones en Washington

Luis Caputo decidió prolongar su estadía en Washington para continuar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro estadounidense. El ministro intenta cerrar un nuevo programa de asistencia que re­fuerce las reservas del Banco Central y sostenga el plan económico del Gobierno en medio de un escenario cada vez más frágil.

El equipo argentino busca un esquema de financiamiento que incluiría un swap por veinte mil millones de dólares entre la Reserva Federal y el Banco Central, respaldado por los Derechos Especiales de Giro del FMI. Con ello, el oficialismo busca evitar una crisis cambiaria antes de las elecciones.

Sin embargo, el acuerdo aún depende del aval de Kristalina Georgieva, que reclama un ajuste fiscal más profundo y un recorte adicional de subsidios. Sin ese visto bueno, ninguna de las operaciones podrá activarse.

Con ese marco, el presidente Milei viajará el 14 de octubre a Estados Unidos para intentar cerrar el pacto y llevar una señal de confianza a los mercados.