El Gobierno perdió otra votación en el Congreso

El Gobierno nacional sufrió otra derrota en Diputados. Sin embargo, ganó un poco de tiempo, ya que uno de los artículos de la ley anti-DNU no consiguió los votos necesarios. No obstante, el Senado podría insistir con la media sanción en una próxima sesión.

La oposición obtuvo una mayoría holgada en la votación en general del proyecto para limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que ya obtuvo la media sanción de la Cámara alta. Con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, se encaminaba un nuevo cachetazo al Gobierno.

El artículo 3, que establecía un plazo de vigencia de 90 días a los DNU para que sean convalidados por ambas cámaras, salió rechazado porque no superó el umbral de los 129 votos positivos (mayoría absoluta): 127 positivos, 90 negativos y 17 abstenciones. Para convertirse en ley en el día de la fecha, era necesario que la totalidad de los artículos quedaran ratificados.

Nueva represión

Mientras transcurría la sesión, a las afueras del Congreso se convocaron, como todos los miércoles, un nutrido grupo de jubilados a protestar por sus bajos ingresos. Los manifestantes se encontraron, otra vez, con un desmedido operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. El violento desalojo culminó con tres personas detenidas.

Una de ellas fue Víctor Amarilla, cuya detención quedó registrada por las cámaras de C5N, que mostraron la violencia con la que los efectivos de la policía porteña detuvieron al integrante de la organización Jubilados Insurgentes.