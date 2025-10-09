La Justicia rechazó a Santilli como cabeza de lista de La Libertad Avanza

La Justicia Electoral rechazó el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para que el diputado del PRO Diego Santilli reemplazara a José Luis Espert como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires. En su lugar, el fallo confirmó que la exmodelo y actriz Karen Reichardt encabezara la boleta en las elecciones del 26 de octubre. La decisión representó un nuevo traspié para el oficialismo y expuso las tensiones internas en el armado bonaerense.

El juez Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal 1 de La Plata, fue quien denegó la solicitud impulsada por Javier Milei y su entorno. La resolución ratificó que Reichardt debe ocupar el primer lugar de la nómina, cerrando definitivamente el intento de alterar el orden original.

El magistrado sostuvo que el movimiento propuesto por el oficialismo afecta el principio de paridad de género. Según señaló, el corrimiento debía ser ascendente, respetando el orden oficializado y evitando alterar la estructura inicial. Con esta decisión, Ramos Padilla cerró la puerta a la maniobra que buscaba colocar a Santilli en lugar de Reichardt, quien figuraba en la segunda posición.

Los argumentos judiciales

El fallo también analizó la renuncia de otras dos candidatas, María Gabriela Gobea y Lucía Elizabetch Benardoni, pero aclaró que esos cambios no justificaban una reconfiguración completa de la lista. Según el texto, permitirlo hubiera implicado que la voluntad de las últimas postulantes determinara la composición de los primeros lugares, algo que el juez consideró irrazonable.

La resolución recogió presentaciones de distintos espacios que pidieron mantener la paridad. Entre ellos se destacó la senadora Malena Galmarini, quien solicitó que se respetara el corrimiento ascendente de las candidaturas.

Además, Ramos Padilla detectó que las renuncias de las dos mujeres tenían textos idénticos. Esa coincidencia alimentó la sospecha de una maniobra política para forzar el ingreso de Santilli. En el fallo, el magistrado consideró que los argumentos de LLA eran inconsistentes, y que el reemplazo propuesto violaba la igualdad de género consagrada por la ley.

Un nuevo conflicto dentro del oficialismo

La decisión judicial expuso las tensiones internas del espacio libertario. En el equipo bonaerense de Milei analizan cómo revertir el revés y una de las opciones en estudio es forzar la renuncia de Reichardt para reinstalar a Santilli, aunque esa jugada tendría un alto costo político.

En los hechos, el fallo dejó al descubierto el desorden en la estrategia electoral de La Libertad Avanza y la improvisación con la que el Gobierno intenta sostener su armado.

Sin estructura política ni respaldo directo de Milei, Reichardt se convirtió en una figura inesperada al tope de la lista. Su permanencia representa una derrota simbólica para el oficialismo, que buscaba rediseñar su boleta de acuerdo con conveniencias coyunturales.

El fallo de Ramos Padilla puso un freno a las prácticas discrecionales del Gobierno y expuso la fragilidad de un espacio que acumula errores, internas y tropiezos judiciales cada vez más visibles.