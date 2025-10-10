Discapacidad: Diputados apura a Milei

Con 119 votos afirmativos, 67 negativos y 8 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto que declara nulo el decreto 681/2025. Se trata de la disposición con el que el gobierno de Javier Milei había decidido no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad porque el Congreso no había especificado de qué partidas presupuestarias se tomarían los fondos para su puesta en marcha.

La autora del proyecto, la exlibertaria Marcela Pagano, remarcó que la no aplicación de la ley es “ilegal”, ya que “había cumplido todos los trámites que están constitucionalmente previstos”.