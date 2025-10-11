Alertan que la suba del dólar se trasladó a los precios

El Centro de Estudios de Soberanía popular Mariano Moreno publicó un estudio denominado “Riesgo Milei II”, en el cual analizó la evolución de los precios en la provincia de Buenos Aires durante la segunda quincena de septiembre, en medio de la inestabilidad cambiaria y la disparada del dólar.

Hubo artículos que en apenas dos semanas experimentaron aumentos de dos dígitos: las lentejas 25%, las cervezas 16%, la paleta cocida feteada 15%, el jugo de naranja en tetra brick 14%, la manteca 14%, y los fideos y la harina 12%.

El dato relevante es que la mayoría de los artículos corresponden a segundas y terceras marcas y marcas propias de las cadenas de hipermercados, que son consumidas por sectores populares.

“Los resultados evidencian un sostenido aumento en los precios, en consonancia con la inestabilidad cambiaria y las recurrentes modificaciones en las condiciones macroeconómicas que configuran un entorno de alta volatilidad”, sostuvo el documento.

En este sentido, el centro marcó como punto de inflexión la derrota electoral del Gobierno nacional en las elecciones provinciales del 7 de septiembre: “En los días previos y posteriores a la elección se registraron fuertes turbulencias en los mercados financieros: aumento del dólar, incremento del riesgo país y una creciente incertidumbre que impactó de manera inmediata en los precios de los alimentos”.