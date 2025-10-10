Gobernadores de Provincias Unidas cargaron contra Milei

A dos semanas de las elecciones legislativas, los seis gobernadores de Provincias Unidas se reunieron en Jujuy para exhibir unidad y lanzar críticas al gobierno de Javier Milei.

El anfitrión, Carlos Sadir, recibió a Schiaretti, Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Gustavo Valdés y Juan Pablo Valdés, en un encuentro que también contó con la presencia de Gerardo Morales, quien siguió los discursos desde las primeras filas.

Los mandatarios cuestionaron la concentración de poder en el AMBA y denunciaron recortes en educación, salud y recursos provinciales. Schiaretti apuntó contra la “timba financiera” del Gobierno, mientras Llaryora sostuvo que el modelo centralista bloquea el desarrollo del interior. Pullaro, por su parte, ironizó: “No hay que hacer un festival de rock para sentirse estrella, sino trabajar para el bien de la gente”, en alusión directa al show de Milei, que consideró desconectado de la crisis que atraviesa el país.

El encuentro en Jujuy buscó consolidar a Provincias Unidas como contrapeso federal frente a un Gobierno acusado de centralismo y desconexión con las provincias.