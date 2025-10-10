Francos cruzó a Santiago Caputo y exige asumir responsabilidades

Guillermo Francos tomó distancia del entorno presidencial al cuestionar el rol de Santiago Caputo y reclamar que quienes participan del Gobierno asuman responsabilidades concretas

El jefe de Gabinete subrayó que existen colaboradores que asesoran sin tener cargo de gestión, y que por eso el Presidente deberá analizar qué papel corresponde a cada actor dentro del equipo. Francos advirtió que no es aceptable que operadores externos interpreten atribuciones que no les corresponden.

Sobre la sesión en la Cámara de Diputados, sostuvo que el acuerdo con los gobernadores fue gestionado por el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y relativizó la narrativa que atribuyó a Santiago Caputo el supuesto éxito legislativo.

Por otra parte, Francos admitió que la controversia con el diputado Espert dañó la imagen de La Libertad Avanza y complicó la conformación del bloque parlamentario.

El jefe de Gabinete alertó sobre la necesidad de evaluar cómo se compondrá el bloque en los próximos dos años y señaló que, más allá de presunciones de inocencia, hay que considerar las consecuencias políticas de lo ocurrido.

En esa línea, el funcionario remarcó que no todos los dirigentes están en condiciones de liderar una lista y que un candidato de peso necesita empatía, una cualidad ausente en Espert.

La declaración de Francos expone una tensión interna y obliga al Ejecutivo a fijar responsabilidades claras para evitar que disputas públicas y operaciones de redes continúen dinamitando el espacio.