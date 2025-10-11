El gobierno de Milei dejó casi 300 mil nuevos desocupados en menos de 2 años

Según datos oficiales, desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, cerca de 300 mil personas que trabajaban en el sector privado solicitaron el seguro de desempleo. En apenas 21 meses de gestión, 286.391 empleados fueron despedidos sin causa y accedieron a la Prestación por Desempleo, un número que refleja el deterioro sostenido del mercado laboral.

De acuerdo al informe, 174.335 despidos ocurrieron durante 2024 y 112.056 en los primeros nueve meses de 2025. La mayoría de los ceses fueron por falta de trabajo o ajustes empresariales derivados de la recesión y la caída del consumo. El gobierno libertario lleva menos de dos años al frente del país, pero las estadísticas ya configuran una radiografía de la crisis.

Qué sectores fueron más afectados

En lo que va de 2025, se registraron 26.060 pedidos de seguro de desempleo en la industria manufacturera, 23.098 en el comercio, 18.776 en la construcción, 12.228 en actividades administrativas y más de 10 mil en servicios de comida, alojamiento y transporte. Solo en septiembre, 100.344 personas cobraron la prestación, con un pago promedio de $274.324.

La dispersión sectorial también se refleja en el mapa. La provincia de Buenos Aires concentra 42.090 beneficiarios, seguida por Santa Fe (7.451), Córdoba (7.416) y la Ciudad de Buenos Aires (6.454). El impacto territorial muestra que el desempleo no es un fenómeno aislado, sino un patrón que atraviesa a las principales economías regionales.

Cómo funciona el seguro de desempleo

El beneficio se otorga hasta por 12 meses y cubre entre el 50% y el 100% del salario mínimo. En octubre de 2025, el mínimo es de $322.200 mensuales o $1.610 por hora. Anses estableció que el cobro mínimo asciende a $161.100 y el máximo a $322.200. El monto se calcula sobre el 75% de la mejor remuneración de los últimos seis meses trabajados y se deposita en una Caja de Ahorro de la Seguridad Social.

Durante el período de cobro, los beneficiarios mantienen las asignaciones familiares y la obra social, y esos meses se computan como antigüedad para la jubilación. Los mayores de 45 años pueden extender la prestación hasta por 18 meses. En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, se exige haber trabajado más de 90 días en el último año.

Más que un trámite administrativo

Las estadísticas de Anses ya no son un simple registro burocrático, se convirtieron en un termómetro social. El seguro de desempleo funciona como salvavidas individual, pero no alcanza para revertir un deterioro colectivo que se profundiza mes a mes. La prestación garantiza un ingreso mínimo y preserva derechos, pero no sustituye la ausencia de políticas activas de empleo ni la falta de un plan económico que reactive la producción.

En menos de dos años, el gobierno de Milei consolidó un escenario en el que el desempleo avanza más rápido que las respuestas oficiales. La cifra de casi 300 mil nuevos desocupados en el sector privado es, al mismo tiempo, un dato estadístico y el símbolo de un país en recesión, donde la incertidumbre laboral se volvió parte de la vida cotidiana.