Lousteau cuestionó el rescate y afirmó que el Gobierno “celebra ahogarse”

El senador nacional y candidato a diputado por Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau, cuestionó al Gobierno libertario por celebrar la intervención del Tesoro de Estados Unidos y consideró que se está “emparchando un programa que funciona mal”. En declaraciones radiales, el legislador advirtió: “La fragilidad financiera es muy grande, porque si no, no te tiene que rescatar primero el Fondo, después un tuit de Bessent y luego el Tesoro. Es raro celebrar que te rescaten tres veces mientras te ahogabas”.

Lousteau sostuvo que la ayuda “solo puede calmar los mercados” y que “no hará que se venda más ni que haya reactivación económica”. También criticó las bandas cambiarias por “insostenibles para la economía real” y la intervención directa de Washington: “Un grandote se mete con tu moneda y la hace subir o bajar, eso nunca se vio”.

Finalmente, el senador afirmó que el país necesita “un rumbo propio y una estratega que no depende de un salvavidas externo”.