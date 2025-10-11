Bessent elogió la alineación del presidente Milei con Estados Unidos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió el respaldo financiero por u$s20.000 millones a la Argentina y negó que se trate de un rescate. En una entrevista con Fox News, afirmó que “no hay dinero transferido” y que la operación responde a una oportunidad de inversión: “El peso argentino está subvaluado. Hay que comprar barato y vender caro”.

En esa línea, Bessent destacó el compromiso del presidente Javier Milei de “sacar a China de la Argentina” y subrayó la importancia estratégica del país para Washington. “Argentina es un faro en América Latina y un gran aliado para Estados Unidos”, afirmó.

El funcionario explicó que el mecanismo se apoya en la confianza del Tesoro en la política económica del Gobierno y en la expectativa de un buen resultado electoral para Milei en octubre. Según sostuvo, el respaldo norteamericano busca también contrarrestar el avance de la influencia china en la región, en especial en sectores productivos y energéticos.

En su exposición, Bessent aseguró que el Fondo de Estabilización Cambiaria “nunca ha perdido dinero y no lo hará ahora”, al remarcar que la medida “no implica riesgo” para Washington. No obstante, su mensaje dejó entrever que la relación bilateral se afianza bajo una lógica de conveniencia mutua donde Estados Unidos asume el rol de garante y la Argentina el de socio subordinado.