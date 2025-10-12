Catastrófica caída de la construcción en la era Milei

La actividad de la construcción se derrumbó un 26% en el acumulado entre enero y agosto de este año en comparación con el mismo periodo del 2023. A su vez, en relación al promedio entre 2013 y 2023, la caída es del 22%.

Así lo reveló el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, en un hilo de posteos en su cuenta de X donde analizó los datos del Indicador Sintético de la Actividad en la Construcción (ISAC) que releva el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

“La situación es dramática. El sector fue históricamente una fuente clave de empleos, muchos de los cuales se perdieron desde diciembre de 2023, y siguen en riesgo”, expresó el funcionario al respecto.

En este camino, López mostró que “casi todos los insumos que componen el indicador están operando por debajo de agosto de 2023”. El único entre trece categorías que registró una mejora fue el asfalto (10,9%). Después, los declives llegan hasta el 38,4% para la producción de yeso, 36,8% en ladrillos huecos y 35,4% en mosaicos graníticos.

A su vez, el ministro alertó sobre la pérdida de puestos de trabajo: este año se perdieron en promedio 83.062 puestos de trabajo en el sector privado entre enero y julio frente al mismo período de 2023.

“Este derrumbe es producto directo del abandono del Gobierno nacional. El resultado de este modelo es peor infraestructura básica, destrucción del trabajo y empeoramiento de la calidad de vida de las y los argentinos”, cerró López.