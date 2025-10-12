La Cámara Electoral confirmó a Santilli como cabeza de lista de LLA

La Cámara Nacional Electoral (CNE) revocó la decisión del juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, que autorizaba el reemplazo de José Luis Espert por Karen Reichardt en la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) para los comicios del próximo 26 de octubre. En consecuencia, quien encabezará la lista libertaria en el distrito bonaerense será Diego Santilli.

El fallo, firmado por los jueces Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, fundamentó su decisión en la ley de paridad de género (27.412), que exigen que los reemplazos se hagan con personas del mismo género que el reemplazado, en este caso, un varón. Por lo tanto, determinó que quien debe ocupar el lugar de Espert es el exdirigente del PRO.

Cabe recordar que, ante la renuncia del diputado nacional imputado por lavado de dinero, LLA pidió la “readecuación del orden de la lista mediante el corrimiento de los candidatos de ambos géneros”, para lograr que Santilli quedara en primer lugar y no Karina Reichardt. Sin embargo, Ramos Padilla le había negado la solicitud.

Entre sus fundamentos, el juez explicó que dicha reglamentación implica “no sólo que el candidato varón nro. 3 de la lista saltee a la candidata mujer nro. 2, sino que para adecuarse a lo estipulado se produce un efecto cascada donde todos los candidatos varones deben anteponerse a las candidatas mujeres que poseían un mejor lugar en la lista y, por lo tanto, contaban con más chances de acceder a un cargo”. Esto, según el magistrado, va en contra de espíritu de la le de paridad de género.

Al respecto, la CNE cuestionó que Ramos Padilla se apartara de la normativa vigente con una interpretación “subjetiva” y al declarar la inconstitucionalidad de la ley sin fundamentos suficientes. También reprochó que el magistrado desconociera la jurisprudencia consolidada en casos similares y aplicara de forma incorrecta un fallo relativo a la categoría de senadores nacionales.

En declaraciones tras conocerse el fallo, Santilli sostuvo que su candidatura representa “la unidad y la expansión del proyecto de Milei”. “Vamos a trabajar para que la libertad llegue a cada rincón de la provincia”, afirmó.