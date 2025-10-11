Juicio por YPF: Preska ordenó entregar mails y chats de Massa y Caputo

En una nueva audiencia por el juicio internacional derivado de la expropiación de YPF, la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ordenó a la Argentina entregar los correos electrónicos y mensajes de los últimos dos ministros de Economía, Sergio Massa y Luis Caputo. La magistrada fijó un plazo máximo de veinte días y advirtió que la información debe estar disponible antes del 30 de octubre.

Preska consideró que las apelaciones presentadas por la Procuración del Tesoro, en representación del Estado argentino, forman parte de una “estrategia dilatoria” y rechazó los intentos de frenar la medida.

Por su parte, la defensa argentina sostuvo que esos intercambios no constituyen documentos oficiales. La magistrada respondió que, aun así, deben ser recopilados y entregados, y advirtió que el incumplimiento podría derivar en un fallo por desacato.

Durante la audiencia, los demandantes insistieron en que existen pruebas públicas de que funcionarios utilizaron teléfonos personales para tratar asuntos de Estado, lo que refuerza su reclamo de acceder a los chats. De esta manera, quedó denegada la apelación al pedido de reconsideración que había presentado la Procuración sobre el fallo original.

La decisión de Preska mantiene la presión sobre el Gobierno argentino en un litigio que ya acumula años de controversias y que podría derivar en nuevas sanciones si no se cumplen las órdenes judiciales.