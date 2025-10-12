Duro cuestionamiento de China al salvataje de Trump a Milei

El portavoz de la embajada de China en Argentina emitió un duro comunicado en el que cuestionó las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, luego de confirmar el swap de 20 mil millones de dólares para Argentina y la compra directa de pesos argentinos.

En este camino, el escrito calificó de “provocadores” los dichos del funcionario estadounidense, y expresó que deja en manifiesto “la mentalidad arraigada en los tiempos de Guerra Fría” del gobierno de Donald Trump.

Bessent había destacado el compromiso de Milei de “sacar a China de la Argentina”, y subrado la importancia estratégica del país para Washington: “Argentina es un faro en América Latina y un gran aliado para Estados Unidos”.

“América Latina y el Caribe no son el patio trasero de nadie”, lanzó la embajada china en respuesta. Además, agregó que Bessent “ignora que China viene impulsando valiosas acciones de cooperación con países de la región siempre sobre la base del respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo”. El comunicado también subrayó que “las naciones latinoamericanas tienen plena capacidad para decidir su propio camino de desarrollo”.

La declaración se interpreta como una respuesta al creciente alineamiento del gobierno de Milei con Estados Unidos, en detrimento de los vínculos con China, su segundo socio comercial. Sobre este último punto, el analista y abogado Pablo Serdán alertó que si esto escala podría provocar un costo económico para los sojeros.