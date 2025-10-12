Recorte de beneficiarios para la AUH

El 22% de los trabajadores registrados quedará fuera del cobro de la Asignación Familiar, tras la última actualización dispuesta por la Anses.

La Resolución 318/25 de la Anses fijó el ingreso máximo individual en $2.403.613 brutos, y un tope total familiar de $4.807.226. Quienes estén por encima de esos valores quedarán excluidos del beneficio, aun si solo uno de los integrantes del hogar excede los límites.

El organismo precisó que los topes se aplicarán en la liquidación de sueldos de octubre.

La decisión busca que las asignaciones lleguen solo a trabajadores con ingresos medios y bajos.